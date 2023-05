Remco Evenepoel a un gros hématome et une contracture musculaire, mais peut poursuivre le Giro

"Après la première chute, les choses semblaient aller bien pour Remco, ce qui était un grand soulagement à ce moment-là", a expliqué Toon Cruyt, le médecin de son équipe Soudal - Quick Step. "Le problème, c'est qu'après sa deuxième chute, il avait une forte douleur sur son côté droit, un hématome avec une contracture des muscles et des problèmes au niveau du sacrum (os situé entre la colonne vertébrale et le coccyx; NDLR)".

"Espérons qu'avec un bon massage et un traitement ostéopathique, suivis d'une bonne nuit de repos, les choses iront mieux. Nous en saurons plus jeudi matin, mais ce qui est sûr, c'est que la sixième étape sera difficile pour lui", a encore fait savoir le médecin dans le communiqué de son équipe. Cette étape de 162 kilomètres partira et arrivera à Naples.