La question du jour : Remco Evenepoel a-t-il été trop “frileux” dans sa manière de céder le maillot rose ?

La réponse : NON. À moins de remporter l’étape, ce qui n’est pas dans ses intentions, Remco Evenepoel ne montera plus sur le podium ce mercredi soir à Salerne. Il a, en effet, cédé le maillot rose – et le blanc de meilleur jeune – à Andreas Leknessund. Le voilà désormais deuxième du classement général à 28 secondes du Norvégien. “Je me trouve dans une situation idéale”, dit-il mardi soir. Et il a raison.