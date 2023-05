Giro 2023: voici pourquoi Remco Evenepoel a 1,5 kg de plus qu’à la Vuelta

N’allez pas croire que le champion du monde a trop plongé la main dans les confiseries ! Bien au contraire : ce poids est le résultat d’un choix minutieusement étudié par son staff et lui. “Mon poids à la Vuelta était limite, continue-t-il. J’étais arrivé aussi mince pour pouvoir passer les cols très pentus de la première semaine. Ceux-ci demandaient beaucoup d’explosivité.”

Au Giro, la donne est différente. L’important pour le champion de Belgique de l’exercice est de pouvoir envoyer du lourd lors des deux chronos tombant dans les neuf premiers jours de course. “Même si je l’avais gagné, je n’avais pas été très satisfait du contre-la-montre d’Alicante.”

C’est pourtant là qu’Evenepoel avait asséné un coup de massue à des rivaux déjà secoués depuis sa prise de pouvoir dans le Pico Jano. “En termes de wattages, ce n’était pas bon ce jour-là. Si j’avais été un peu plus lourd, j’aurais gagné en puissance.”

Et de rappeler une anecdote d’avant-Vuelta. Quelques jours avant le départ de ce Tour d’Espagne à Utrecht, la température atteignait péniblement 16 degrés. De quoi prendre froid lors de la reconnaissance du chrono par équipes. “Je venais de revenir d’un stage en altitude dans la Sierra Nevada où il avait fait jusqu’à 40 degrés. Je n’étais donc pas habitué à ce froid et à la pluie. Du coup, j’ai grelotté sur le vélo parce que j’étais trop maigre, sans doute en dessous de ma limite. J’ai donc directement enfilé deux vestes pour essayer de me réchauffer.”

Ce poids ne l’empêcha pas de gagner avec brio la Vuelta mais, une semaine plus tard, lors de l’effort chronométré des championnats du monde, il sentit une différence palpable en termes de puissance. Il faut dire qu’il avait repris deux kilos en une semaine. Du coup, tous ses paramètres furent meilleurs lors du chrono qu’il ne gagna pourtant pas. “J’ai quand même pu pousser dix à quinze watts de plus que lors du premier chrono du Tour d’Espagne.”

Comme le Giro a une configuration totalement différente, Remco et ses proches ont donc opté pour 1,5 kilo de plus qu’il y a huit mois. Pour plusieurs raisons : les deux chronos avant la première journée de repos et les facultés de récupération. “À la Vuelta, mon poids était vraiment limite. Par conséquent, je ne récupérais pas bien des efforts. On en a tiré les leçons. Je ne pense pas que ce kilo en plus constituera un problème dans les ascensions. Cet hiver, je suis devenu plus fort et j’ai gagné en puissance.” Cela devrait lui permettre de se sentir à l’aise dans les longs cols italiens et suisses.

Koen Pelgrim, l’entraîneur personnel du coureur, détaille : “Les tests réalisés cet hiver ont montré qu’il a une plus grande puissance générale. Ce qui devrait lui permettre d’aller puiser moins vite dans ses réserves.”

“Je pense qu’on a trouvé le bon équilibre entre un poids idéal pour les chronos et la haute montagne durant trois semaines, ajoute le double vainqueur de Liège-Bastogne-Liège. Je peux développer ma puissance maximale dans les chronos et je perds peu de puissance en montée. Peut-être que je pousse deux à trois watts de moins, mais cela ne fait pas une grande différence. Je perdrai de toute façon naturellement un peu de poids au fil des jours pour être plus léger en troisième semaine. Mais si ce n’est pas le cas, ce ne sera pas un problème.”

Pelgrim confirme que faire baisser son poids d’ici à Rome n’est pas indispensable. ” Perdre un ou deux kilos n’est pas difficile, explique le technicien néerlandais. Il faut juste manger moins. Mais ce n’est pas la bonne méthode pour un coureur, surtout dans un grand tour où il faut trouver un bon équilibre entre récupération, puissance et poids durant trois semaines. Si Remco peut bien récupérer, nous sommes déjà satisfaits. Il faut juste veiller à ce qu’il ne grossisse pas un peu avant la troisième semaine.”

Mais, au vu des efforts fournis par le champion du monde, cela ne risque pas d’arriver.