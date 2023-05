Giro: Paret-Peintre s'impose, Leknessund prend le maillot rose à Remco Evenepoel

Pour la première fois cette saison, une échappée "matinale" a pu se disputer la victoire au niveau World Tour. Après plus de deux heures de bagarre en début de course, le Norvégien Andreas Leknessund et le Français Aurélien Paret-Peintre ont réussi à se glisser dans une échappée de sept hommes. Le premier allait s'emparer du maillot rose et le second de la victoire d'étape, au terme d'un sprint à deux.