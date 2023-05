Giro: une 3e étape sinueuse et une possible explication entre leaders (direct à 15h30)

Reste à savoir à quel point la bagarre se sera déclenchée dans les difficultés. Les sprinters-puncheurs que sont Mads Pedersen et Michael Matthews sont les favoris de l'étape mais cette saison 2023 a déjà montré que les grands leaders pouvaient faire main basse sur chaque course qui présente quelques difficultés, comme ce fut le cas lors du sprint entre Roglic et Evenepoel sur la première étape du Tour de Catalogne qui proposait une dernière ligne droite en faux-plat comme ce sera le cas aujourd'hui.

Le champion du monde devra être d'autant plus vigilant que les routes seront sinueuses en fin de journée, avec beaucoup de virages jusqu'à 300 mètres de la ligne d'arrivée. Autre point important: un sprint bonification est placé à 10 kilomètres du but.