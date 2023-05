Giro 2023: entre la satisfaction Almeida et la déception Roglic, voici le baromètre des favoris après le premier week-end

Joao Almeida était surpris par son propre chrono. ©AFP or licensors

Ils ont réussi leur week-end

Un seul homme a réussi à limiter l’écart sous la demi-minute : Joao Almeida. Le Portugais n’a perdu que 29 secondes sur Evenepoel. Une performance dont il s’étonnait presque. “Je réalise une meilleure prestation que ce à quoi je m’attendais, dit Almeida. Je suis même un peu surpris de mon chrono. ” Ses équipiers Jay Vine – qu’il faudra garder à l’œil même s’il a perdu quelques plumes en fin d’étape à cause de la chute – et Brandon NcNulty squattent également le top 10.

Thomas a perdu du temps sur Evenepoel

Ils ne paniquent pas

Geoghegan Hart a réalisé un gros chrono... mais a perdu des secondes sur la 2e étape.

Tao Geoghegan Hart a également performé au-delà des attentes sur le contre-la-montre une belle quatrième place. L’Anglais, très concentré depuis son arrivée sur le sol italien, a prouvé qu’il est en forme après une victoire au Tour of the Alps. Dommage pour lui, il a été impacté par la chute de fin d’étape. Il n’est pas tombé mais a laissé filer des secondes.

Belle surprise aussi pour Aleksandr Vlasov. Le Russe a terminé dixième du chrono, ce qui ne lui était plus arrivé depuis la Vuelta de 2021. Il a travaillé l’exercice pour limiter la casse et espérer refaire son retard en montagne ou sur le dernier contre-la-montre. “J’ai su rester au contact de tout le monde sauf Remco”, résume-t-il.

Il termine à 55 secondes, comme Geraint Thomas de qui on attendait mieux que cela. Si la différence de forme entre Tao et lui se confirme, il devra certainement se contenter d’un second rôle.

Roglic a passé un week-end difficile. ©AFP or licensors

Ils ont pris un coup sur la tête

Primoz Roglic a beau dire qu’il a déjà “refait un retard initial d’une minute sur une course à étape”, ses propos méritent une nuance et s’expliquent par la frustration du Slovène après cette première étape. L’exemple qu’il avance s’est déroulé sur Tirreno-Adriatico et face à Ganna dont les qualités en montagne sont limitées comparées à celles d’Evenepoel.

Roglic a déclaré avoir “eu de bonnes sensations” mais il a pris une baffe en voyant les 43 secondes qui le séparent déjà d’Evenepoel. Il est le grand perdant du jour.

À l’instar de trois outsiders qui pourraient se voir forcer de revoir leurs ambitions au général pour se concentrer sur de nouveaux objectifs. Lennard Kamna, pourtant champion d’Allemagne du chrono, a terminé à 1min23 d’Evenepoel. Il était légèrement malade au départ. Les deux patrons de la Barhain sont encore plus loin. Jack Haig a perdu 1m36 lors du contre-la-montre et encore 19 de plus lors de la deuxième étape. Damiano Caruso a limité la casse et est à 1m28.