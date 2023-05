Axel Merckx: "La logique veut que Remco abandonne vite son maillot rose"

guillement "Son équipe est encore jeune pour contrôler une course de trois semaines du début à la fin."

Cette manœuvre d’abandonner le maillot rose sera effectuée pour gérer ses forces et celles de son équipe en vue des trois semaines du Giro, afin de privilégier la récupération et ne pas, par exemple, devoir se plier aux conférences de presse du leader du classement général après l’étape. Mais aussi veiller à ce que ses coéquipiers ne doivent pas assumer le poids de la course tous les jours. “Abandonner le maillot de leader quand ils le prennent tôt dans un Grand Tour, c’est en général ce que les favoris pour une épreuve de trois semaines font et c’est ce que Remco fera certainement, comme il l’a lui-même annoncé, nous raconte Axel Merckx. Sans doute mardi. D’autant plus que son équipe a certes de l’expérience, mais Soudal-Quick Step reste assez jeune sur ce Giro, notamment pour contrôler une course de trois semaines du début à la fin. Ils devront bien analyser qui part en échappée et laisser partir des équipes et des coureurs qui ne représenteront pas une menace pour la victoire finale, des gars que Remco pourra aller rechercher en leur prenant du temps sur les contre-la-montre et dans la montagne. Tout en contrôlant cette échappée, si elle part, pour qu’elle ne prenne quand même pas trop d’avance. Remco a parfaitement commencé ce Tour d’Italie, avec sa victoire de samedi, sur le contre-la-montre. Un succès avec des écarts : il a directement frappé fort. Mais, désormais, avec Remco, on n’est plus surpris !”