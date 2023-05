Milan, une première qui en appelle d’autres

Le contraste sera saisissant quand il sprintera en duel face à Caleb Ewan : Jonathan Milan aura des allures de géant. Le jeune Italien de 22 ans frôle les deux mètres et a dévoilé sa grande silhouette de la plus belle des manières, ce dimanche, en remportant la première étape en ligne du Giro. Un rêve pour ce coureur formé sur la piste (il a été champion olympique et du monde de la poursuite par équipe). “Il s’agit de mon premier Grand Tour et de mon premier sprint sur une épreuve de trois semaines et je gagne directement”, souffle, l’air de ne pas y croire, ce coureur de Bahrain-Victorious.