Giro 2023: Jonathan Milan s'impose au sprint au terme de la deuxième étape, Evenepoel conserve le maillot rose (vidéo)

Jonathan Milan a remporté la 2e étape du Tour d'Italie, dimanche, entre Teramo et San Salvo. Après 202 km de course, l'Italien de Bahrain Victorious s'est imposé au sprint devant le Néerlandais David Dekker (Arkéa Samsic) et l'Australien Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). Arne Marit (Intermarché-Circus-Wanty) a pris la quatrième place. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a conservé son maillot rose.