Et le dernier des 176 coureurs sera l'Italien Stefano Oldani, qui prendra le départ à 16h45. Tous les principaux favoris partiront peu avant l'Italien puisque la météo est annoncée stable tout l'après-midi, du côté d'Ortona. Evenepoel prendra le départ à 16h34, Roglic à 16h35, Küng à 16h36 et Ganna à 16h37. Parmi les outsiders à la victoire finale, notons que Jay Vine (15h46) et Joao Almeida (16h08) ont prévu de partir un peu plus tôt, tout comme Tao Geoghegan Hart (15h33) et Geraint Thomas (16h15).