Les meilleurs coureurs de grands tours sont de plus en plus maigres

Le sport de haut niveau s'est fortement tourné vers la nutrition ces dernières années pour trouver de nouveaux moyens d'améliorer les performances. Le jeûne et les régimes extrêmes sont de plus en plus fréquents. Des scientifiques de l'Université de Berne, en Suisse, ont mené une étude pour analyser l'évolution de l'indice de masse corporelle (IMC) dans le cyclisme professionnel. Ils ont constaté qu'entre 1992 et 2022, l'IMC moyen des cinq premiers coureurs du classement général d'un grand tour a diminué. "Il est temps que les instances dirigeantes du cyclisme envisagent de prendre des mesures proactives pour protéger les coureurs", estime l'étude dans ses conclusions.