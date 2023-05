Giro: Soudal-Quick Step dévoile la garde rapprochée de Remco Evenepoel

Cette fois, c’est officiel. Soudal-Quick Step a annoncé son équipe pour le Tour d’Italie. Sans surprise, celle-ci est sans sprinter : ce sera tout pour Remco Evenepoel. Le champion du monde sera épaulé en montagne par les Belges Louis Vervaeke, Ilan Van Wilder et Pieter Serry. Le Tchèque Jan Hirt, sixième l’an passé du Giro et vainqueur d’une étape, sera également précieux aux côtés du Brabançon. Tout comme l’Italien Mattia Cattaneo, le rouleur tchèque Josef Cerny (en grande forme : il vient de remporter le prologue du Tour de Romandie) ou le routier-sprinter Davide Ballerini, qui sera utile pour jouer des coudes et placer Remco Evenepoel avant les endroits clés de ce Tour d’Italie qui s’annonce passionnant.