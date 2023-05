Quels adversaires pour Evenepoel au Giro ? Roglic mais pas seulement…

Roglic, encore lui

Le principal adversaire du champion du monde sera, comme sur la dernière Vuelta, Primoz Roglic. Cette fois, le Slovène n’arrive pas dans la peau du triple tenant du titre (il n’a jamais gagné le Giro, au contraire de la Vuelta) ni dans celle du favori n°1 à la victoire finale. En revanche, il arrive bien mieux préparé qu’il ne l’était pour le Tour d’Espagne 2022. Comme Evenepoel, Roglic a fait l’essentiel de sa préparation en altitude, après avoir dominé le Brabançon au Tour de Catalogne. Il y a huit mois, il avait débuté la Vuelta après une préparation chahutée par sa grosse chute sur le Tour de France.

Avec notamment Foss, le champion du monde du contre-la-montre, Kuss et Tratnik dans sa garde rapprochée, ainsi que Bouwman qui était le meilleur grimpeur du Giro 2022, Roglic pourra s’appuyer sur une belle armada.

UAE aura aussi son mot à dire

Avec Jumbo-Visma (Roglic, Vingegaard) et Soudal – Quick Step (Evenepoel), UAE Team Emirates (Pogacar, Yates et Vine) est seulement la troisième équipe à avoir remporté un classement final d’une course par étapes World Tour cette saison. L’équipe émiratie a fait des grands tours une spécialité ces dernières années et, même si Pogacar et Yates (récent vainqueur du Tour de Romandie) seront absents, Jay Vine sera un candidat redoutable. L’Australien a prouvé lors de la dernière Vuelta qu’il pouvait remporter de grandes étapes de montagne et il endossera pour la première fois de sa carrière le costume de (co-) leader dans un grand tour.

À ses côtés, Joao Almeida retrouvera une course qui l’avait révélé en 2020. Troisième du dernier Tour de Catalogne derrière Roglic et Evenepoel (son ancien équipier), le Portugais sera, sur le papier, le troisième homme de ce Giro. Reste à voir comment le partage des responsabilités se fera avec Jay Vine. Les principaux lieutenants des deux hommes seront Formolo et McNulty.

Ineos, Bora, Bahrain et EF avec plusieurs leaders

En retrait depuis le début de saison, la formation Ineos Grenadiers arrive avec quatre leaders potentiels. Le plus en forme est incontestablement Tao Geoghegan Hart. Le Britannique, vainqueur du Giro 2020, vient de remporter le Tour des Alpes et avait pris, un peu plus tôt dans la saison, la troisième place de Tirreno-Adriatico. Pour autant, Geraint Thomas, troisième du dernier Tour de France, a déjà prouvé qu’il était capable de se sublimer lorsque son principal objectif de la saison arrivait. Le Britannique avait abandonné les Tours d’Italie 2020 et 2017 lors de ses deux dernières participations, il a donc une revanche à prendre.

Révélation de la fin de saison dernière sous le maillot de DSM, Thymen Arensman n’a pas encore confirmé tout son potentiel depuis son transfert chez Ineos. Comme le Français Pavel Sivakov, il devrait se contenter d’un statut de plan B au départ de ce Giro.

De son côté, la formation Bora-hansgrohe s’alignera avec deux leaders : Alexandr Vlasov et Lennard Kamna. Le Russe a soufflé le chaud et le froid au Tour des Alpes, avant de se montrer décevant à Liège-Bastogne-Liège. Mais sa cinquième place finale sur le dernier Tour de France fait de lui un candidat légitime alors que l’Allemand a encore tout à prouver dans les grands tours. Connu pour ses qualités de baroudeur, Kamna a en effet mis le cap sur les classements généraux cette saison. Quatrième de Tirreno-Adriatico, il a remporté une belle étape du Tour des Alpes il y a deux semaines.

Autre équipe avec plusieurs leaders : Bahrain – Victorious. Tant Damiano Caruso, en vue lors du récent Tour de Romandie et 2e du Giro 2021, que Jack Haig, troisième du dernier Tour des Alpes et troisième de la Vuelta 2021, arrivent avec l’ambition de monter sur le podium final. Gino Mäder, décevant sur “son” Tour de Romandie, et Santiago Buitrago, troisième de Liège-Bastogne-Liège, peuvent aussi espérer obtenir un statut de coureur protégé.

Enfin, EF Education-EasyPost aura elle aussi plusieurs cartes pour le classement général. Rigoberto Uran et Hugh Carthy sont des habitués des tops 10 finaux, alors que Ben Healy, la révélation du printemps des classiques, sera également présent pour chasser les étapes. S’il est encore trop tôt pour attendre de lui un bon classement final, son équipe sera attentive à son comportement sur trois semaines.

Les cas isolés

Viennent alors plusieurs leaders isolés. On pense d’abord à Thibaut Pinot, à son avantage à Thyon 2000 (deuxième de l’étape derrière Adam Yates) sur le Tour de Romandie, le Français reçoit une dernière chance de grimper sur le podium d’un grand tour avant de prendre sa retraite en fin de saison.

Il y a aussi l’interrogation Giulio Ciccone, testé positif au Covid au lendemain de sa belle campagne ardennaise (13e à Liège, 5e à Huy). L’Italien sera-t-il rétabli à temps ou la Trek-Segafredo va-t-elle devoir se contenter de chasser les victoires d’étape avec Mads Pedersen ?

Autre coureur en forme issu de la Botte et forcément très motivé : Lorenzo Fortunato. Vainqueur du Tour des Asturies, le grimpeur de 26 ans devra faire un choix entre la chasse aux étapes (il a gagné au Zoncolan il y a deux ans) et la quête d’un bon classement final.

Citons encore Felix Gall, le grimpeur autrichien d’AG2R Citroën, Andreas Leknessund, le Norvégien du Team DSM, Eddie Dunbar, nouvelle recrue du Team Jayco AlUla et le vétéran Domenico Pozzovivo (Israel – Premier Tech) comme candidats au top 10 final.