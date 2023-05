Arnaud De Lie 11e de Eschborn-Francfort : “Le Feldberg était trop long pour moi”

”Les hommes de Michael Matthews ont assuré un très gros tempo sur cette bosse où ils savaient devoir faire le forcing, analysait le Wallon. Cette ascension de près de 10 kilomètres était tout simplement trop longue moi. Mentalement, c’est un petit peu comme si ma tête décrochait après une quinzaine de minutes d’effort et j’ai alors besoin de mes équipiers pour me motiver et me porter. Je sais que c’est quelque chose que je dois encore travailler. Mes partenaires ont accompli un gros boulot pour combler la minute de retard que nous accusions alors sur la tête de course. Au sommet de l’ultime difficulté qui me convenait bien mieux (NdlR : Mammolshain, 2,3km à 8,3 % placé à 35km de l’arrivée), j’ai basculé aux alentours de la trentième position avec le sentiment d’avoir de bonnes jambes. J’y ai acté le choix de ne pas faire le forcing pour rentrer sur l’échappée d’une dizaine d’hommes qui s’était détachée à ce moment de la course car je n’avais pas d’équipier avec moi à cet instant et pressentais que cet effort allait aussi me coûter cher pour la suite.”

Si c’est bien ce groupe qu’allait émerger Soren Kragh Andersen pour s’offrir la victoire dans les rues de Francfort, Arnaud De Lie ne nourrissait pas de véritables regrets et retenait ses excellentes sensations sur une course qui ouvrait la seconde partie de sa saison.

”J’ai été victime d’un saut de chaîne à huit kilomètres de l’arrivée et ai su revenir sur le peloton dont j’ai réglé le sprint après avoir pourtant changé de vélo, commentait le coureur de chez Lotto-Dstny. Je me sentais vraiment fort dans la finale et cela confirme le feeling que j’avais ces derniers jours à l’entraînement. Pour la première fois de ma jeune carrière, je me suis essayé aux effets de l’altitude en dormant durant vingt nuits dans une tente hypoxique qui simule les effets de l’altitude. Et il faut croire que je réagis plutôt bien à cette exposition… (sourire). C’est encourageant pour ce qui est à venir.”

Un programme qui emmènera le Taureau de Lescheret le week-end prochain sur le GP du Morbihan et le Tro-Bro Léon avant de mettre le cap sur les 4 jours de Dunkerque (16 au 21/5), le GP d’Argovie (9/6) et le Tour de Suisse (11 au 18/6) avant le championnat de Belgique (25/6).

"Je peux jouer la gagne sur toutes les courses à mon programme jusque fin juin."

”Ce sont toutes des épreuves qui me conviennent bien et où je pense pouvoir jouer la gagne. J’avais déjà disputé les deux épreuves bretonnes la saison dernière (NdlR : 4e du Tro-Bro Léon) et elles me plaisent beaucoup. Sur les Quatre Jours de Dunkerque, je ne dirais pas que j’ai une revanche à prendre après ma chute de l’année dernière mais plutôt que l’envie d’y réussir quelque chose de bien est décuplée (sourire). Y jouer le général ? C’est une possibilité et je pense connaître les trois clés pour y parvenir : glaner des bonifications, limiter la casse sur le chrono et réussir une belle étape sur le mont Cassel. Dis comme cela, la chose paraît presque simple (rires)… Je ne sais pas trop expliquer pourquoi mais, à l’image de l’Etoile de Bessèges en début de saison, cette course m’a toujours plu et attiré. Le plateau y est traditionnellement assez relevé et elle véhicule un parfum singulier qui m’inspire.”

Une course par étapes qui pourrait bien constituer un joli marchepied vers un championnat de Belgique promis, cette année, à un sprinter. “C’est vrai que le tracé d’Izegem constitue une belle opportunité, mais il y a tout de même quelques sacrés bons sprinters dans notre pays vous savez (rires). On verra quel sera l’état de forme de chacun à ce moment de la saison. Mais Izegem n’est pas très loin d’Anzegem où j’avais remporté le titre national chez les juniors en 2019 alors pourquoi pas (sourire)… ?”