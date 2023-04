Tour de Romandie: Gaviria remporte la 5e et dernière étape, Adam Yates s'adjuge le général

Le Britannique Adam Yates (UAE Team Emirates) a remporté le Tour de Romandie cycliste (WorldTour) à l'issue d'une 5e et dernière étape disputée sur 170,8km entre Vufflens-la-Ville et Genève dimanche et remportée au sprint par le Colombien Fernando Gaviria (Movistar).