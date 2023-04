L’option jeunesse de Dstny qui va investir dans le club Crabbé Toitures - CC Chevigny

Si une collaboration existait déjà entre l’équipe professionnelle et l’ancienne équipe de jeunes d’Arnaud De Lie, le Crabbé Toitures – CC Chevigny, il est désormais encore plus renforcé. Dstny a décidé d’investir dans l’important club de jeunes de Laurent Mars, qui a formé de nombreux futurs pros et compte plus de 200 affiliés pour cette saison, des plus jeunes, les minimes et aspirants, aux élites-espoirs.