Giro : attention aux pièges sur les chronos !

Remco Evenepoel et ses proches de Soudal-Quick Step le savent. Le Tour d’Italie sera dur. Avec ses traditionnels cols difficiles, avec ses magnifiques Dolomites et avec ses nombreuses montées réparties sur les trois semaines du Giro et ses 21 étapes. Le champion du monde pourra miser sur ses facultés au contre-la-montre. Un véritable atout pour le Belge, avec 73 kilomètres d’effort en solitaire répartis sur trois étapes. ” Mais ces contre-la-montre seront un peu particuliers”, nous annonce Valerio Piva.