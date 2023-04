Tour de Romandie : Ethan Hayter enlève la deuxième étape au sprint dans un peloton sans purs sprinteurs

Au classement général, Hayter s'empare de la tête grâce aux bonifications, six secondes devant le Norvégien Tobias Foss de Jumbo-Visma et le Français Rémi Cavagna (Soudal-Quick Step). La deuxième étape, accidentée, suivait un prologue et une première étape conclue par un sprint.

Trois coureurs sont d'abord partis aux avant-postes, parmi lesquels le Français Julien Bernard (Trek-Segafredo) qui a fait le plein de points dans trois ascensions répertoriées afin de conforter son maillot de meilleur grimpeur. Le groupe a été avalé par le peloton à quelque 40 kilomètres de l'arrivée.

Le Communal, dernière ascension répertoriée (1,67 km à 7,6%) à 13 kilomètres de l'arrivée, a permis aux grimpeurs d'éliminer quelques candidats au sprint, mais le groupe est resté composé de 70 coureurs dans le faux plat descendant vers la ligne. Le Français Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a tenté de prendre la fuite sans succès, avant ses compatriotes Tony Gallopin et Kenny Elissonde de Trek-Segafredo.

Ineos Grenadiers a pris les commandes sous la flamme rouge, et l'Équatorien Jhonatan Narvaez a mis sur orbite son équipier Ethan Hayter. Le Britannique a lancé son sprint à 150 mètres de la ligne, s'imposant largement devant Ayuso et Bardet pour enlever la 18e victoire de sa carrière. Il avait notamment remporté le prologue et la deuxième étape du Tour de Romandie 2022.

Vendredi, la troisième étape sera un contre-la-montre individuel. Les rouleurs se mesureront les uns aux autres sur 18,75 kilomètres autour de Châtel-Saint-Denis, avec une ascension vers Les Paccots.