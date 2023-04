Premier grand tour pour Laurenz Rex

Révélation du dernier Paris-Roubaix, sur lequel il s’était classé neuvième, après avoir longtemps accroché le groupe des favoris, le jeune Liégeois Laurenz Rex va disputer son premier Grand Tour sur le Giro. "Il sera dans notre effectif", confirme Valerio Piva, son directeur sportif chez Intermarché-Circus-Wanty. "Laurenz est un élément solide. On va voir comment il réagit sur trois semaines. Mais avec sa force, on ne sait pas ce qu’il peut arriver s’il va dans une échappée qui va au bout." Vainqueur cette année d’une épreuve UCI de catégorie 2 et l’an passé du SD Worx Critérium Brabant Wallon, Laurenz Rex, âgé de 23 ans, dispose effectivement d’une petite pointe de vitesse. L'équipe wallonne n'aura pas en Italie un leader pour le classement général. Elle misera sur l'expérimenté Rein Taaramae, qui va remplacer Taco van der Hoon, pas suffisamment remis de sa chute, sur ses sprinters Bonifazio et Marit et sur d'autres jeunes, comme Laurens Huys, qui va lui aussi effectuer son premier Grand Tour.