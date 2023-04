Pour immortaliser ce succès, l’équipe Soudal-Quick Step a publié une vidéo retraçant les différentes étapes de cette victoire, de la reconnaissance jusqu’aux célébrations dans l’hôtel des coureurs quelques heures après l’arrivée dans le centre de Liège.

Lors de cette dernière, on savait déjà qu’Evenepoel a eu droit de manger des frites. Après le repas, il a pris la parole pour remercier toutes les personnes qui l’ont aidé à remporter sa deuxième Doyenne, de ses équipiers aux mécaniciens en passant par les directeurs sportifs.

Il s’est ensuite tourné vers deux coureurs en particulier : Julian Alaphilippe et Ilan Van Wilder, qui étaient tombés sur Liège-Bastogne-Liège l’année dernière : “Je veux remercier ces deux garçons en particulier”, a commencé le champion du monde, “je leur tire mon chapeau, cela ne devait pas être facile pour eux de courir ici. Je sais ce que c’est de revenir sur une course après une très lourde chute”, a complété Evenepoel en référence à sa chute sur le Tour de Lombardie 2020.

”Nous avions un grand et difficile objectif : partir dans La Redoute sur une route mouillée. Cela a presque raté à cause d’une petite glissade, mais heureusement Ilan était là pour me pousser. Ce succès, c’est grâce à vous.”

Ensuite, Pieter Serry a pris la parole pour mettre l’ambiance avec une imitation hilarante de Rocky. Ce n’est pas la première fois que Serry fait rire l’assemblée puisqu’il avait déjà réalisé la même imitation après le sacre d’Evenepoel à Wollongong lors des championnats du monde 2022.

Pas de grosse célébration, donc pour Remco Evenepoel et ses équipiers. D’autant que le lendemain, ce dernier partait en Espagne pour son dernier stage de préparation au Giro.