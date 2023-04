Le nid-de-poule qui a causé la chute de Tadej Pogacar a été rebouché: "Des réparations qui ne vont pas tenir sur la durée"

Placé derrière Mikkel Honoré lorsque le Danois a explosé ses deux pneus en passant dans un nid-de-poule aux environs de Bertogne, Pogacar a lourdement chuté et terminé sa journée à l'hopital de Genk, où il a été opéré de plusieurs fractures au scaphoïde.

Les coureurs témoins de la chute ont directement incriminé l'état des routes et notamment celui de la N826, fatale au Slovène. "Une semaine avant la course, nos équipes ont procédé à des réparations sur le parcours, rebouchant notamment des nids-de-poule", explique pourtant Sarah Pierre, du SPW Mobilité et Infrastructures, à nos confrères de Sudinfo. "Ces travaux typiques de la sortie de l'hiver auraient été réalisés de toute manière. Ils ont été avancés en vue de la course. Est-ce que la réparation de ce nid-de-poule n'a pas tenu ? Ou s'est-il formé après le passage des ouvriers ? C'est difficile à dire", ajoute-t-elle.

Ce mardi matin, les habitants de la région ont constaté que le nid-de-poule coupable de la chute de Pogacar avait été réparé. "C'est bien beau de venir reboucher après la course mais ces réparations ne vont pas tenir sur la durée. C'est incroyable de ne pas refaire cette route", déplorent des riverains dans les colonnes de Sudpresse.