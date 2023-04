Tadej Pogacar a été opéré avec succès de multiples fractures à la main après sa chute dans la Doyenne, son Tour de France est-il en danger ?

Si Remco Evenepoel s’est imposé sans la moindre contestation possible sur l’édition 2023 de Liège-Bastogne-Liège, s’offrant ainsi un extraordinaire doublé sur la Doyenne, le tournant de la course s’est probablement déroulé bien plus tôt. En effet, après seulement 85km de course, l’autre grandissime favori Tadej Pogacar a été pris dans une chute. Et si le vainqueur de pratiquement toutes les classiques du printemps a tenté de reprendre son vélo, la douleur à la main était trop forte.