La joie collective des Soudal-Quick Step après Liège-Bastogne-Liège: "Quand il est comme ça, Remco se loupe rarement"

Du travail, il y en a eu énormément sur la route de Liège, effectué par ses coéquipiers, qui se sont mis à la planche pour mener leur leader vers la victoire. À l’image de l’ancien double champion du monde Julian Alaphilippe. “Génial !, a-t-il clamé à sa descente de vélo. C’était difficile de faire mieux sur Liège ! Malgré la chute, que je regrette, de Pogacar, on est resté concentrés sur notre plan : Remco. Il était très fort. C’est assez impressionnant : quand il est comme ça, il se loupe rarement.”

Déjà très présent, mercredi, sur la Flèche Wallonne, dans un rôle offensif, Louis Vervaeke a cette fois joué le rôle de coéquipier modèle, avec un solide boulot abattu pour imprimer en tête de peloton le tempo désiré par Remco. “La chute de Pogacar a un peu changé notre course, dans la mesure où son équipe n’a ensuite plus roulé, explique-t-il. Je tiens à souligner que cette chute est due à une faute de la sécurité de l’épreuve. Je l’ai vue : il y avait un immense trou sur la route : le gars d’EF devant 'Pogi' y a explosé son vélo… Sans Pogacar ensuite, c’était plus compliqué de contrôler l’épreuve. Nos adversaires ont essayé de nous faire mal, de nous attaquer, mais, à la fin, on a quand même gagné !”

Vervaeke sera sans doute à nouveau précieux pour Remco sur les routes du Giro. Le champion du monde apprécie beaucoup celui qui a habité en Wallonie, à Marneffe. “Louis, il commence à être comme mon frère, a d’ailleurs souligné Evenepoel. Il fait partie des quatre ou cinq personnes les plus proches de moi." Vervaeke l’avait d’ailleurs accompagné à son stage en altitude, sur le volcan Teide. “Remco y était très concentré sur le Giro, mais aussi, vraiment, sur la Doyenne”, ajoute-t-il.

Et sur cette redoutable attaque planifiée dans… La Redoute à nouveau. “J’ai pu lui donner le dernier relais avant son impressionnante attaque, souffle Ilan van Wilder. On a vite été mis sous pression sur cette difficile édition de la Doyenne, mais nous avons été solides collectivement. Après son attaque, j’ai suivi le final via l’oreillette. Je suis fier de faire partie de cette victoire. Je pense qu’on peut dire que nous sommes prêts pour le Giro.”