”Ce n’était pas une surprise que Remco soit là dimanche”, confie le Lion des Flandres. “Par contre, ce fut une surprise qu’il se soit battu seul, sans Pogacar, mais les chutes font aussi partie du sport. Remco avait gagné l’année passée, ensuite, il a enlevé la Vuelta et le Mondial. Il a encore progressé un petit peu en un an. Dimanche, il a démontré qu’il est de la trempe des autres, des champions qui sont au-dessus des autres. Pas 5 % au-dessus des autres, beaucoup plus. Evenepoel doit être classé avec Pogacar, van der Poel ou van Aert. On peut ajouter à cette liste Roglic et Vingegaard mais ces deux-là restent plutôt des coureurs de tours, grands et petits. À six, ils ont tout gagné ou presque depuis le début de la saison.”

Une domination qui a des conséquences.

”Pour les autres, c’est très difficile”, admet l’ancien champion du monde. “Dans les classiques et les grandes courses, ce sont les mêmes noms et les mêmes vainqueurs. C’est parti pour quelques années, pour cinq ans au moins ou même plus, car ils sont encore jeunes. Du temps d’Eddy Merckx, c’était aussi comme cela, sauf qu’un seul coureur gagnait tout (il rit). Maintenant, au moins, ils sont trois ou quatre qui, quand ils le décident, accélèrent et s’en vont. C’est un peu triste pour les autres, mais pas pour les spectateurs car il y a du suspense, du spectacle, de grands affrontements. Si Pogacar n’avait pas chuté dimanche, que duel nous aurions vécu, à quel sprint aurions-nous assisté !”

Johan Museeuw défend d’ailleurs les adversaires de ces meilleurs coureurs du moment.

”Le niveau général du WorldTour est très élevé”, dit notre consultant, “mais ces champions-là sont encore plus forts. Attention, les autres sont des grands coureurs. Prenez Tom Pidcock, c’est un champion mais malheureusement, il tombe sur des champions encore un peu plus costaud que lui. Après La Redoute, il était dans la roue de Remco qui sans accélérer l’a fait sauter. Des gars comme Madouas, Küng, Pedersen et d’autres, ça va être difficile pour eux de gagner de grandes courses. En plus, quand les phénomènes attaquent, les télés les suivent et on ne voit plus les autres. À Paris-Roubaix, van der Poel a attaqué pour la première fois à 110 kilomètres ! Ils prennent tout, les victoires et même la pub.”

Le Flandrien met aussi en garde sur les conséquences de la blessure de Pogacar.

”C’est une mauvaise fracture, à un endroit compliqué, c’est connu en cyclisme”, poursuit-il. “Heureusement, la médecine a progressé, mais il va devoir faire attention et son entourage va devoir le protéger. C’est un diamant, il faut toujours être prudent, il est jeune, il a l’avenir.”

Celui de Remco Evenepoel s’écrira bientôt sur les routes du Tour d’Italie.

”Sa victoire à Liège est une bonne indication”, dit Museeuw. “Il sera prêt au Giro, évidemment. Cette victoire va le booster moralement. Surtout, il a rendu le sourire à son équipe après de mauvaises classiques pavées. Patrick Lefevere dit toujours qu’on fait le bilan après Liège, mais dans le cas de Soudal Quick-Step, il y a un bilan avant et après Liège. On a vu que l’équipe autour de Remco était transfigurée. Ils ont passé trois semaines en altitude, ils se sont entraînés ensemble, ça forme un groupe, ça renforce sa cohésion. À la Flèche wallonne, déjà, ils avaient fait plus que dans les classiques du Nord. Dimanche, ils se sont battus pour leur leader, même Julian Alpahilippe. Un gars comme Louis Vervaeke est revenu plusieurs fois pour aider Remco. C’est toujours comme ça quand on a un grand leader, les équipiers grandissent. D’ici deux ou trois ans, l’équipe sera devenue une équipe de grands tours autour d’Evenepoel.”

Enfin, Museeuw retient aussi les satisfactions de ce printemps.

”On est dans une période où on ne parle que des phénomènes”, regrette-t-il. “Juste en dessous, il y a des coureurs qui font des bonnes choses mais dont on ne parle pas assez. Auparavant, un jeune coureur qui, comme Maxime Van Gils, aurait obtenu plusieurs tops 10 dans des classiques, aurait été le sujet de multiples pages dans les journaux. Là, il a quelques lignes ou même rien alors qu’il réalise un excellent début de saison, comme son équipe, Lotto Dstny, à l’image d’Arnaud (De Lie). ”