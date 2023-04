Tom Pidcock : “Quand Pogacar attaque, il n’y a rien à faire”

”Je suis impatient de courir avec Remco Evenepoel”, a par exemple déclaré Maxime Van Gils, un des hommes en forme du moment, “et vous avez aussi Tadej Pogacar qui court à un très haut niveau. Ce sera une grande bataille, un défi difficile, mais c’est certainement un défi que je suis heureux de relever. ”

Sur le papier, bien sûr, les deux as peuvent être défaits, mais la cote des autres participants est haute, voire très haute, chez tous les bookmakers, d’autant que le déroulement et les épilogues des deux précédentes classiques “ardennaises” (qui n’ont rien d’ardennaises ou si peu) ne permettent pas de dégager des prétendants de la trempe du numéro 1 mondial ou de celle du champion du monde.

L’Amstel, avec son relief bien moins escarpé, est très technique, le placement y joue un rôle important. La spécificité du Mur de Huy cache aussi la bonne forme de certains qui ont buté ou ne se sont pas mêlés à la lutte pour la victoire sur les forts pourcentages de la montée finale.

Liège-Bastogne-Liège n’est pas une course comme les autres, sa difficulté et sa longueur suffisent à elles seules à faire émerger les hommes forts. Même si Pogacar et Evenepoel n’ont pas vingt-cinq ans, la Doyenne s’est souvent offerte ces dernières années à des coureurs expérimentés, ayant du coffre et de la résistance. Ceux-là, les presque ou déjà affirmés trentenaires, devraient être les principaux opposants au tandem des favoris ce week-end.

Tom Pidcock, qui n’a que six mois de plus qu’Evenepoel et un an de moins que Pogacar, espère faire mentir cette affirmation. Troisième de l’Amstel, il avoue pourtant qu’il n’avait pas totalement récupéré à la Flèche.

”Je n’étais pas bien mercredi et le Mur de Huy ne ment jamais”, dit le Britannique. “Je ne m’étais pas totalement remis de l’Amstel où j’avais fini vidé. Je me sens mieux désormais mais le niveau est très haut. Tadej Pogacar est pour le moment le meilleur du monde. Quand il attaque, il n’y a rien à faire.”

Pour faire échec aux deux grands prétendants, ce sont des manœuvres des équipes qui disposent de plusieurs candidats qui peuvent se révéler déterminantes. Ainsi, le bloc des EF Education a une belle carte en la personne de Ben Healy, révélé par ses deuxièmes places à la Flèche brabançonne et, plus encore, à l’Amstel. On a moins vu le jeune Irlandais mercredi à la Flèche où son équipier Neilson Powelss a chuté comme il l’avait fait trois jours plus tôt à l’Amstel.

La formation Bahrain Victorious dispose elle aussi d’un jeu solide avec Mikel Landa, troisième mercredi à Huy, Pello Bilbao, Wout Poels et Matej Mohoric, alors que Movistar compte sur le tandem Enric Mas-Ruben Guerreiro. Trek-Segafredo se repose sur deux hommes en forme, Mattias Skjelmose et Giulio Ciccone, 2e et 5e à Huy, que l’expérimenté Bauke Mollema doit épauler.

Que peut-on attendre d’Aleksandr Vlasov qui a préféré quitter prématurément avant la dernière étape le Tour des Alpes dont il était pourtant 7e du classement ? Le coureur de Bora-Hansgrohe doit savoir qu’un seul coureur, Alexandre Vinokourov en 2010, a remporté la Doyenne en sortant de l’épreuve à étapes italienne (alors nommée Tour du Trentin).

Parmi les autres “individuels”, pointons Tiesj Benoot, surpris à l’Amstel par l’attaque au long cours de Pogacar, mais qui a terminé 7e de la Flèche et premier des “lourds” (plus de septante kilos). Il faut également citer Rui Costa, même si le Portugais n’a plus, semble-t-il, sa condition du début de saison, Warren Barguil, Alexey Lutsenko, que les deux succès de son patron Vinokourov ou celui de son compatriote Maxim Iglinsky devraient inspirer, Romain Bardet, en forme ascendante, ainsi que Michael Woods, 4e à Huy, qui compte six tops 10 en sept participations à la Doyenne dont une 2e place en 2018 derrière Bob Jungels.