Tom Pidcock n'a rien pu faire face à Evenepoel: “Quand Remco a réattaqué, j’ai dû faire un choix”

"Je suis pourtant content, j’étais en forme mais Remco était très fort, disait-il. Bien sûr, j’aurais aimé gagner, mais je n’avais jusqu’ici que de mauvaises expériences dans cette course où j’avais été malade les deux dernières années. Là, je conquiers mon premier podium dans un Monument."

Le printemps du coureur d’Ineos Grenadiers a été fait de hauts, comme son magnifique raid victorieux aux Strade Bianche ou ces deux récents podiums, et de bas, à l’image de sa chute à Tirreno qui l’a privé de Milan-SanRemo. Sa deuxième place à Liège démontre qu’il pourra jouer la victoire dans la Doyenne un jour.

"L’attaque de Remco était plus qu’annoncée, disait encore Tom Pidcock. Je me suis battu pour le suivre mais quand il m’a demandé de le relayer, j’ai senti que j’étais à bloc. Dans la côte suivante, il a remis cela. J’étais échaudé après l’Amstel (NDLR: il avait payé le fait de suivre Pogacar). J’avais le choix, tout donner, au risque de tout perdre, ou lever le pied, le laisser partir pour conquérir une belle place d’honneur. C’est ce que j’ai fait et avec succès puisque je termine deuxième."