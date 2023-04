Mauro Gianetti sur la main fracturée de Pogacar: “Nous espérons que Tadej guérisse rapidement”

"Honoré a explosé ses deux roues et Tadej, qui le suivait, n’a pu l’éviter", a raconté pendant la course Mauro Gianetti le manager de son équipe. La formation UAE Team Emirates a espéré que son leader pourrait poursuivre la course mais bien vite, il a fallu se rendre à l’évidence, le grand bonhomme du printemps se plaignait du poignet gauche et il a jeté l’éponge définitivement. Le double vainqueur du Tour de France a fini par être emmené à l’hôpital, en compagnie du médecin de son équipe et de sa compagne où les radios ont révélé qu’il souffrait d’une multiple et complexe fracture de la main gauche.

"Tadej s’est fracturé l’os scaphoïde et l’os semi-lunaire de la main gauche", a poursuivi Gianetti avant d’expliquer que son coureur allait être opéré quelques heures plus tard (ce dimanche) par un spécialiste de la main à l’hôpital de Genk.

La main étant un organe important en cyclisme, pour freiner, pour changer de vitesse mais aussi pour tirer sur le guidon dans les sprints ou les montées, cette blessure est très délicate. On ne peut déterminer combien de temps vont durer la convalescence et la revalidation de Tadej Pogacar, ni quel impact cela aura sur sa préparation au Tour de France. Le numéro 1 mondial ne devait plus disputer de course avant le Tour de Slovénie (début le 14 juin), mais après une période de repos, Pogacar devait entamer, à la mi-mai, sa préparation à la Grande Boucle en combinant stages en altitude et reconnaissances des principales étapes.

"Nous espérons que Tadej va guérir rapidement, a terminé le Suisse. C’est le cyclisme, on doit l’accepter. Ça finira par s’arranger, mais c’est trop tôt pour se prononcer sur le futur. On ne pourra se projeter que lorsque l’opération aura été faite. C’est une blessure compliquée, mais on croise les doigts."