Remco Evenepoel avant Liège-Bastogne-Liège: “Je n’ai pas peur de Pogacar”

guillement "Je vais pousser quelques watts en plus grâce au maillot arc-en-ciel."

Douze mois après son chef-d’œuvre en Principauté, Remco Evenepoel prendra le départ de la Doyenne avec la tunique arc-en-ciel et le dossard N.1 épinglé au maillot. “Si ça me donne davantage de pression ? Pas du tout. Ce vendredi à la reconnaissance, j’ai senti le regard des gens sur moi. J’en ai eu des frissons. Je suis certain qu’avec ce maillot irisé, je vais pouvoir pousser quelques watts en plus dimanche.”

C’est tout ce que l’on souhaite chez Soudal Quick-Step après une campagne des classiques pour le moins loupée. “Si je me sens le devoir de sauver le printemps de l’équipe ? Non. Le contexte est semblable à l’année dernière et je ne ressens pas davantage de poids sur mes épaules. Quel que soit le résultat, je tournerai le bouton lundi et me remettrai au travail en vue du Giro, qui est mon objectif principal. J’aime La Doyenne. C’est pour moi la plus belle classique et je suis là pour essayer de la gagner une deuxième fois, mais elle constitue surtout une grosse étape sur la route du Tour d’Italie. Je vais pouvoir rouler très fort pendant une journée et avoir l’adrénaline de la compétition. J’aborde cette course dans le même état d’esprit que la Clasica San Sebastian de l’an dernier.”

Il est donc arrivé jeudi en droite ligne de Tenerife, où il a passé trois semaines dans la foulée du Tour de Catalogne. Il avoue apprécier tout particulièrement le Teide. “Parfois, il y a beaucoup de vent et ça monte assez fort pour retourner à l’hôtel après l’entraînement. Mais ce sont les seuls points négatifs, assure-t-il. En plus du climat idéal, il y a davantage de parcours différents à faire qu’en Sierra Nevada. À Tenerife, je ne m’ennuie jamais sur le vélo.”

guillement "Tadej est le grand favori mais je serai prêt."

Dimanche non plus, il ne devrait pas s’ennuyer. Il devrait être l’un des grands animateurs de la course avec un certain Tadej Pogacar. Même ASO, la société organisatrice de la course, parle dans sa communication d’un grand match entre Pogacar et Evenepoel. “C’est un honneur d’être mis en avant de la sorte, glisse le chef de file de Soudal Quick-Step. Cela veut dire que l’on sait que je peux réussir quelque chose. C’est spécial d’être la tête d’affiche d’un événement. Mais il faut surtout rester calme, ne pas s’emballer. Nous devons croire en nos capacités et appliquer notre plan.”

Parce que le Wolfpack ne viendra pas la fleur au fusil. Non, Remco Evenepoel et les siens entendent mettre au point une redoutable stratégie susceptible de faire vaciller l’ogre Pogacar. “Ces dernières semaines, j’ai pu suivre ses victoires à la télévision. Il est impressionnant mais ne m’a pas surpris. Depuis qu’il a gagné le Tour de France à deux reprises, je sais ce dont il est capable. Il s’avance comme le grand favori, c’est certain, mais je sais que je serai prêt pour le combat. Je n’ai pas peur de Tadej, même en cas de sprint à deux. Bien sûr, ça me faciliterait la vie d’arriver seul mais je ne crains pas de devoir sprinter. Récemment, j’ai montré que je pouvais tenir tête dans ce domaine à un gars comme Roglic. Je respecte énormément Tadej, c’est un très grand champion, mais je crois en moi.”

Et il se réjouit des modifications apportées au parcours. “La petite montée qui suivra la Redoute va rendre la course encore plus difficile. C’est une route cabossée, typique des Ardennes. Cela va obliger les équipes à développer une autre stratégie et ça promet un final encore plus long que d’habitude. Franchement, j’ai hâte d’y être.”

guillement "Un jour, j’essaierai le Tour des Flandres."

Certains piaffent, eux, d’impatience à l’idée de le voir, un jour, sur les classiques flamandes. “Je ne m’occupe pas de ça pour l’instant. Dans l’immédiat, j’ai deux grandes échéances qui m’attendent avec la Doyenne et le Giro mais, oui, j’essaierai le Tour des Flandres, un jour. Quand ton entourage te dit que tu as tout pour y réussir un truc et que toi-même tu en es persuadé, ce serait dommage de ne pas tenter ta chance.”

Mais ça, c’est pour plus tard. Place au duel titanesque dans la Principauté !