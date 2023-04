Liège-Bastogne-Liège : pourquoi Remco est resté dans l’ombre de Pogacar

Ce n’est que ce vendredi après-midi, à l’occasion d’un point presse en virtuel (NdlR : une habitude prise par certaines équipes depuis la pandémie de Covid), que le champion du monde va prendre un peu de lumière. Alors qu’en début de saison, il avait évoqué avec son entourage la possibilité de participer à la Flèche wallonne pour faire tourner les jambes quatre jours avant ce monument qui lui tient tant à cœur, le tenant du titre arrive à la Doyenne avec 21 jours de course au compteur en 2023, sa dernière épreuve remontant au Tour de Catalogne, achevé dans le sillage de Primoz Roglic le 26 mars dernier. “Ce n’est pas un problème pour Remco, explique Patrick Lefevere. Il aime s’entraîner dans son coin et il est capable de rester longtemps sans faire de course. Du moment qu’il se voit progresser, ça lui va très bien comme ça.”

Koen Pelgrim, son coach, confirme que rien ne lui est plus bénéfique que les stages. “Dès qu’il arrive de la montagne, les effets des entraînements effectués quotidiennement en altitude sont visibles, assure-t-il. Plus près du départ du Giro il arrêtera ses séances spécifiques mieux ce sera. Parce qu’il doit pouvoir atteindre son pic de forme dans la troisième semaine du Tour d’Italie.”

Alors que son envie de gagner et de se mêler à la bagarre en tête du peloton aurait pu le pousser à prendre part à la Flèche brabançonne ou à l’Amstel Gold Race, Evenepoel s’en est, donc, tenu au plan. “Il n’y avait pas de raison qu’il en aille autrement, puisque ça lui a très bien réussi l’an passé avec son succès à la Vuelta, puis au championnat du monde”, rappelle Lefevere, qui ne sait, toutefois, que trop bien qu’une préparation identique ne garantit en rien un résultat similaire. “Et en restant à l’étranger, il demeure loin des sollicitations qui ne manquent pas, surtout depuis son sacre mondial.”

À ceux qui se demandent si le manque de compétition du Brabançon ne le pénalisera pas dimanche, le Wolfpack répond en bloc par la négative. “Quand je vois le rythme qu’il soutenait lors de chacune de nos sorties à Tenerife, je peux vous assurer qu’il est en grande forme, affirme son équipier Fausto Masnada. Certains jours, nous étions au supplice tant il était fort.”

guillement "Remco n’a besoin d’aucune adaptation pour être compétitif en course."

Koen Pelgrim enchaîne : “Nous avons décidé de continuer le stage le plus longtemps possible parce que Remco n’a besoin d’aucune adaptation pour être compétitif en course. Il l’a déjà montré dans le passé.” Le technicien batave fait référence à la Clasica San Sebastian, qu’il avait remportée au lendemain d’un long stage.

guillement "Peut-être dois-je me rendre à Banneux pour nous donner plus de chances de forcer le miracle."

La Doyenne constitue pour Remco le premier vrai objectif de la saison. Est-ce à dire qu’il aura une pression d’autant plus forte sur les épaules qu’il l’a gagnée il y a douze mois ? “Pas du tout, coupe Lefevere. De temps en temps, des coureurs se trouvent dans une période où tout leur réussit. Comme Philippe Gilbert en 2011 ou Greg Van Avermaet en 2017, Pogacar connaît ça aujourd’hui. Il est clairement au-dessus du lot. Cela ne veut pas dire que nous resterons gentiment dans le peloton comme des moutons. Nous tenterons quelque chose. Mais peut-être dois-je me rendre à Banneux pour nous donner plus de chances de forcer le miracle. Bien sûr, tout le monde a envie que Remco gagne mais il ne faudra pas s’inquiéter s’il est battu par Pogacar.”

Dès le lendemain, il reprendra la route de l’Espagne. À Denia, il vivra une semaine en hypoxie. Pogacar, lui, se reposera un peu. Enfin. Avant de partir en stage et de quitter le devant de la scène.