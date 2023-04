Remco Evenepoel épaulé par Alaphilippe et 3 Belges sur Liège-Bastogne-Liège

L’année dernière, Remco Evenepoel avait remporté Liège-Bastogne-Liège, son premier Monument, en attaquant dans La Redoute, pour s’imposer en solitaire avec 48 secondes d’avance sur Quinten Hermans et Wout van Aert.

”Liège-Bastogne-Liège a été spécial la saison dernière”, déclare Remco Evenepoel dans un communiqué de Soudal-QuickStep. “J’étais arrivé au départ sans trop d’attentes, mais nous avions un plan – qui était d’aller chercher la victoire – que nous avons parfaitement exécuté. Cette victoire était la plus importante de ma carrière à ce moment-là, un moment que je n’oublierai jamais”, a ajouté Evenepoel, qui allait ensuite remporter le Tour d’Espagne et être sacré champion du monde.

Remco Evenepoel n’a plus roulé en compétition depuis le Tour de Catalogne, qu’il a terminé en 2e position derrière Primoz Roglic. Il est ensuite allé préparer la Doyenne en altitude, au contraire de son grand rival de dimanche, Tadej Pogacar, vainqueur en 2021 à Liège, qui a lui aligné les victoires au Tour des Flandres, à l’Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne.

”Remco arrive ici après un stage en altitude et sera très motivé, d’autant plus qu’il est tenant du titre et porteur du maillot arc-en-ciel. Nous verrons quel sera le rôle de Julian : il connaît le parcours et cette course lui convient parfaitement. Le plus important est qu’il puisse maintenant s’entraîner sans douleur et être au départ. Nous devrons également voir si le vent et la pluie attendus dimanche peuvent influencer la course, mais comme nous l’avons dit, la confiance est là”, indique le directeur sportif Geert Van Bondt.