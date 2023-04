Suivez en direct commenté la Flèche Wallonne 2023 : trois hommes en tête

Depuis Herve, les coureurs ont démarré ce mercredi 19 avril à 10:40 pour cette avant-dernière classique de la saison printanière : la Flèche Wallonne. Connue pour son Mur de Huy, où l’arrivée finale est comme de coutume présente au sommet, la course qui traverse la Wallonie a dans son viseur un grand favori : Tadej Pogacar. Le Slovène, qui a pratiquement tout raflé depuis le mois de mars, fait figure de seul grand leader présent suite à l’absence de Dylan Teuns, vainqueur de cette course en 2022, et espère idéalement préparer Liège-Bastogne-Liège.