Huitième de l’Amstel Gold Race, dimanche, le jeune Danois Mattias Skjelmose a confirmé sur les hauteurs de la Meuse en terminant dans le sillage de Tadej Pogacar. “Ce matin, j’avais dit à la télé danoise qu’on courrait pour la deuxième place et voilà que je m’en empare, je suis content et je vois cela comme une victoire, acquise derrière le coureur du siècle, il n’y en a pas deux comme lui, disait le coureur de Trek-Segafredo, 22 ans seulement, mais déjà certaines lettres de noblesse.

Le coureur de Copenhague ne compte que quatre succès à son palmarès (dont une étape de l’Étoile de Bessèges et une autre du Tour des Alpes maritimes cette année), mais il a accumulé en trois ans les places d’honneur dans de multiples courses à étapes. “Je préfère les épreuves de plusieurs jours et l’équipe veut faire de moi un spécialiste des grands tours”, affirme Skjelmose, lequel découvrira la Grande Boucle en juillet prochain.

Avec Ciccone, 5e ce mercredi, le Scandinave peut espérer rééditer sa bonne performance ce week-end. “On peut faire mieux à Liège, dit-il. Mais avec Pogacar et Remco, ce sera dur.”

Mikel Landa, troisième de la Flèche, n’est plus un débutant et pourtant, le Basque vient seulement, à 33 ans, de signer le deuxième podium de sa carrière dans une classique, après avoir fini 3e, déjà, du dernier Tour de Lombardie. “Je suis super heureux”, ne pouvait cacher le coureur de Bahrain Victorious qui n’était jamais arrivé, en trois participations à la Flèche, pour la victoire au pied du Mur. “Après le Tour du Pays Basque, j’avais été un peu malade et j’ai mis du temps à récupérer. Je partais dans l’inconnu. Ce résultat me donne beaucoup de confiance pour dimanche, à Liège, où nous aurons une fois encore un bloc solide.”

Pour Landa, pourtant réputé excellent grimpeur, gagner relevait de l’impossible. “Battre Pogacar, ce n’est pas possible. Tout le monde est heureux de finir deuxième ou troisième derrière lui, on est un peu le meilleur du reste. Mais j’ai l’habitude, au début de ma carrière, je tombais sur des gars comme Contador, Purito (Rodriguez) ou Valverde…”