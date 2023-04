Les 3 enseignements à retenir après la victoire de Tadej Pogacar sur la Flèche Wallonne (vidéos)

1. Tadej Pogacar sait donc attendre

Depuis plus de 20 ans déjà, la Flèche Wallonne se traduit toujours par un sprint final sur son célèbre Mur final. Alors, quand le phénomène slovène Tadej Pogacar annonce sa présence sur la course, de nombreux spécialistes se sont demandés si le coureur de chez UAE Emirates allait casser cette dynamique a priori indéboulonnable en attaquant très rapidement, comme il en a eu l’habitude sur toutes ces autres classiques, voire monuments remportés. Et l’exemple de dimanche dernier, où son attaque à de nombreuses bornes de l’arrivée sur l’Amstel Gold Race s’est révélée payante, les images d’un coureur démarrant et surtout terminant en solitaire le Mur de Huy faisaient surface dans l’imaginaire des spectateurs.

Et pourtant, Tadej le géant s’est finalement montré attentiste. Alors, ne vous méprenez pas, son équipe était déjà aux commandes du peloton à 150 kilomètres de l’arrivée. Mais contrairement aux autres courses, l’ancien vainqueur du Tour de France s’est finalement permis de faire parler son finish, en déployant les watts qu’à 200 mètres de la ligne. Suffisant pour mettre en difficulté ses quelques rivaux.

2. Les autres équipes ont-elles couru pour la deuxième place ?

On le savait, Tadej Pogacar avait une énorme étiquette collée sur son front : celle de seul favori. Et pourtant, hormis l’équipe Soudal via Vervaeke, aucune autre équipe n’a essayé de surprendre le mastodonte slovène. Par choix, en espérant battre son gabarit qu’on pensait handicapant pour les pourcentages du Mur ? Par dépit, le rythme mis par l’équipe du Slovène était trop élevé que pour tenter quelque chose ? On ne le saura jamais, mais quand une petite partie du peloton s’est retrouvée pour la troisième fois à s’embarquer sur les pentes de la plus célèbre montée hutoise, la cote sur la victoire de Pogacar a certainement dû être encore plus basse qu’à son habitude.

3. Qui hormis Remco Evenepoel pour le battre sur Liège-Bastogne-Liège ?

Là où dans la très grande majorité des coureurs, un pic de forme ne dure qu’une semaine ou deux, pour Tadej Pogacar, la forme semble constante et la fatigue des classiques ne se fait donc pas spécialement ressentir. Et à quelques jours de la Doyenne, de nombreuses stars de la pédale avaient décidé de bouder le fameux Mur, craignant peut-être de dépenser de l’énergie en trop en vue de dimanche. Mais quand on voit la facilité avec laquelle le Slovène s’est imposé, on peut se poser la question de savoir qui est capable de le battre à Liège ? Vingegaard et Roglic ont des atouts à faire valoir, mais le manque d’explosivité face à Pogacar pourrait être un handicap en vue d’un éventuel sprint final.

Par contre, de retour de stage, Remco Evenepoel pourrait être le caillou dans la chaussure de Tadej. Revenu quelques jours plus tôt du stage de la Soudal, Louis Vervaeke a impressionné en attaquant dans la deuxième montée du Mur de Huy… et a tenu bon jusqu’à l’entrée de la dernière difficulté de la course. S’il ne lui a manqué qu’un Mur pour remporter la Flèche, le Belge a démontré qu’il était en grande forme en revenant du stage. De quoi mettre du baume dans le cœur de Patrick Lefevre ? Tout dépendra du résultat final de son champion du Monde dimanche.