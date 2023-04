DH Challenge Ekoï : Lucas Jacques en veut plus

Cela fait plusieurs années que Lucas Jacques termine dans le Top 5 du DH Challenge Ekoï. Cela a été le cas chez les cadets et chez les juniors. Pas encore chez les espoirs. En 2022, pour ses premiers tours de roues dans la catégorie, il était “à la ramasse” comme il le dit lui-même. Mais pour sa deuxième année chez les élites et les moins de 23 ans, il vient de se hisser au sixième rang, à quelques points du Top 5 et même du podium. Grâce à des places d’honneur sur des épreuves UCI. Le Namurois de dix-neuf ans vient de terminer vingt-deuxième de Liège-Bastogne-Liège espoirs. “Je suis un peu déçu de ne pas intégrer le Top 20 mais satisfait d’être arrivé dans le premier groupe, celui qui s’est disputé la victoire”, raconte ce membre de la formation Bingoal Wallonie Bruxelles Development Team, qui avait été le plus rapide sur la Rando des aspirants, en ouverture de Liège-Bastogne-Liège des pros, quand il n’avait que quatorze ans.