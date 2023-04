Ebranlés, on l’imagine, par la nouvelle démonstration de Tadej Pogacar à l’Amstel Gold Race, les adversaires du Slovène cherchent des raisons d’espérer dans les (petits) signes de fatigue que le numéro 1 mondial a laissés entrevoir au terme de sa cavalcade victorieuse sur les routes du Limbourg néerlandais. Ils se rappelleront aussi que “Pogi” avait coincé il y a douze mois sur les pentes les plus raides du chemin des Chapelles qu’il avait abordé dans les premiers rangs pour finalement se classer douzième. En trois participations, Pogacar n’a jamais vraiment brillé dans la petite sœur de la Doyenne. Il s’y est respectivement classé 53e, 9e et, donc, 12e l’an dernier.

S’ils veulent l’empêcher d’enlever le deuxième volet de son triptyque ardennais, ses rivaux ont peut-être (car Pogacar défie régulièrement les lois de l’entendement) intérêt à ne pas anticiper cette fois, mais bien à l’amener au pied du Mur de Huy pour tenter de l’y devancer à la pédale.

Malheureusement pour eux, plusieurs de ses concurrents sont habités par le doute.

”L’Amstel Gold Race n’a pas répondu à mes attentes”, a confié David Gaudu, dauphin de Pogacar à Paris-Nice. “C’était une journée difficile sur le vélo comme ça peut arriver parfois. Sur une classique, un mauvais jour ne pardonne pas, j’ai décidé d’abandonner pour conserver le maximum de forces pour les deux Ardennaises restantes. La Flèche Wallonne est une course qui me tient beaucoup à cœur, je trouve que c’est la plus belle arrivée de l’année en haut de ce Mur de Huy, c’est aussi une course qui m’a souri lors de ma première participation en 2017 avec une belle 9e place.”

Un autre pur grimpeur, Mikel Landa, qui a obtenu une série de bons résultats depuis l’entame de la saison, aborde la première classique wallonne en se posant des questions.

”Après le Tour du Pays Basque”, dit le coureur de Bahrain Victorious qui s’y est classé 2e, “j’ai souffert d’un léger refroidissement, donc je ne suis pas sûr de ma forme. Je me présente au départ sans trop d’attente mais en me demandant jusqu’où je pourrai aller.”

Jai Hindley, le vainqueur du dernier Tour d’Italie, disputera la Flèche pour la deuxième fois seulement. Les pourcentages du Mur de Huy doivent lui convenir.

”Malheureusement, j’ai raté la bonne échappée emmenée par Pogacar à l’Amstel Gold Race”, disait le coureur australien dimanche. “J’ai essayé de revenir, mais il n’y avait pas d’entente parfaite dans notre groupe. C’est dommage, car je me sentais bien et j’attends avec impatience les deux classiques à venir, bien plus vallonnées encore, à commencer par la Flèche wallonne.”