Flèche wallonne féminine : la dernière chance d’Annemiek van Vleuten

Trois fois deuxième (2015, 2019, 2022) et trois fois quatrième (2017, 2018, 2021), Annemiek van Vleuten a régulièrement échoué sur les pentes du Mur de Huy pour finir sur les talons de sa compatriote Anna Van der Breggen, septuple lauréate de la classique ardennaise. Et quand l’actuelle directrice sportive de SD Worx a pris sa retraite, il y a un peu plus d’un an, la double championne du monde a buté sur l’Italienne Marta Cavalli, victorieuse au sommet du Mur de Huy l’an dernier, lors de la 25e édition de l’épreuve.