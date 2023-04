En juillet prochain, Wout van Aert, Jonas Vingegaard et leurs équipiers porteront une tunique beaucoup plus noire que celui porté depuis le début de la saison. Sur la partie noire du maillot, on voit plusieurs points blancs qui représentent une nuit étoilée. La tenue a été appelée “Le Vélodrome” et comportera également une carte de France sur le torse.

Le maillot de Jumbo-Visma pour le prochain Tour de France. ©Jumbo-VIsma

”La conception spéciale est basée sur la force du rêve”, a expliqué l’équipe néerlandaise. “La victoire sur le dernier Tour de France était un rêve longtemps désiré qui est devenu réalité. Nous avons réalisé notre rêve en osant rêver grand et y mettant une deadline. Nous espérons tout le monde avec ce maillot pour qu’ils poursuivent leurs rêves”, a expliqué de son côté le patron de l’équipe Jumbo-Visma Richard Plugge.

