”Il est fort partout”: Philippe Gilbert admiratif de la… descente de Pogacar sur le podium de l’Amstel Gold Race (vidéo)

”Il est fort partout”

Si son niveau sur le vélo ne surprend (presque) plus personne, le Slovène s’est illustré dans une toute autre discipline après la course. Sur le podium aux côtés du surprenant Irlandais Healy et du Britannique Tom Pidcock, “Pogi” a englouti en quelques secondes à peine la traditionnelle bière tendue au vainqueur, sous l’oeil de Philippe Gilbert, quatre fois lauréat sur l’Amstel (2010, 2011, 2014 et 2017).

“Pogacar qui a une bonne descente, hein. Il monte bien mais il descend bien aussi”, a commenté notre compatriote, consultant pour Eurosport France, avant de conclure. “Il est fort partout !”