Vite, les Ardennaises pour Soudal-Quick Step !

Dans l’Enfer du nord, les Soudal-Quick Step n’ont jamais été dans le coup. Avec des circonstances atténuantes, certes, celles d’ennuis mécaniques et de chutes à répétition. “Après les deux premiers secteurs, nous n’étions plus qu’à deux en course”, analyse Lampaert.

Un dérailleur bloqué, une crevaison et une chute d’Asgreen l’ont éliminé de la course, tandis que les autres membres du Wolfpack étaient plongés dans une journée galère. “On a tout de suite été en mode poursuite”, reconnaît Wilfried Peeters.

La formation de Lefevere a donc clôturé les classiques flandriennes avec Nokere comme seul succès. Mais on ne peut pas parler d’un début de saison raté pour les Soudal-Quick Step, loin de là ! Elle est la deuxième équipe au classement des victoires, avec 20 succès (trois de moins que Jumbo-Visma, mais trois de plus qu’UAE). Et elle attend avec impatience les classiques ardennaises pour peser plus sur les courses. Avec son champion du monde Remco Evenepoel, qui visera le doublé à Liège-Bastogne-Liège. Or, comme le répète toujours Lefevere, c’est après la Doyenne que le manager tient à faire le bilan des classiques.