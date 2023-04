Mathieu van der Poel a déjà gagné 3 des 5 monuments, il tisse sa toile

Pendant que certains rescapés des deux monuments et quelques Ardennais ont l’Amstel Gold Race de dimanche dans le viseur, l’hyperactif qu’il est laisse ses jambes souffler un peu, alors qu’elles le démangent déjà.

”Pour moi, c’est certain, il n’y aura plus de classique ce printemps, confirme-t-il dans la foulée dans la 42e victoire de sa carrière. Dans quelques jours, je partirai en stage en altitude, avant de reprendre au Tour de Suisse (du 11 au 18 juin) pour monter en puissance jusqu’à la Grande Boucle.”

Mais avant qu’il continue sa razzia sur une course qu’il n’a “pas encore assez marqué de (son) empreinte”, arrêtons-nous sur la place que le Néerlandais occupe désormais dans l’Histoire de son sport et sur les perspectives réjouissantes pour lui mais douloureuses pour ses rivaux que ses succès actuels font naître.

Le meilleur quand Pogacar n’est pas là

Quand Tadej Pogacar ne rôde pas dans ses parages, Mathieu van der Poel est sans conteste le meilleur coureur de classiques. Même Wout van Aert, son éternel rival encore battu dimanche, se montre beau joueur. “Lorsque Mathieu compte vingt secondes d’avance, il est impossible de revenir à la pédale, disait-il dimanche soir. C’est un rouleur exceptionnel, qui prend tous les risques pour arriver à ses fins.”

On l’a encore vu dans l’Enfer du Nord quand il a entamé une offensive au long cours qui était de plus en plus violente pour ses adversaires au fil des secteurs pavés. “Comme je me sentais très bien, j’ai décidé de durcir la course très tôt, dit-il. Même si je n’ai pas réussi à faire sauter tout le monde de ma roue, je sais que je leur ai fait mal.”

À chaque virage, on craignait qu’il glisse, tellement il appuyait sur le champignon. “J’ai pris des risques, oui, mais je n’ai jamais dépassé mes limites, assure-t-il. J’ai toujours gardé le contrôle.”

Et puis il a bénéficié du facteur chance quand Wout van Aert a crevé dans le Carrefour de l’Arbre. “Pour gagner au Vélodrome, il faut des bonnes jambes et de la chance. J’ai eu les deux…”, a-t-il conscience.

La qualité plutôt que la quantité

Cette année, tout sourit donc à MVDP. Champion du monde de cyclo-cross début février, il a gagné Milan-Sanremo et Paris-Roubaix et terminé 2e du Tour des Flandres. À 28 ans, il semble dans la forme de sa vie. “Ce fut l’une de mes meilleures journées sur le vélo”, lança-t-il d’ailleurs dimanche.

Pour lui, cette forme resplendissante tient en deux raisons. “Je ne souffre plus du dos et je fais moins de courses qu’avant, ce qui me permet d’être plus frais dans les 15 derniers kilomètres.”

Il lui reste La Doyenne et le Tour de Lombardie

Voilà désormais van der Poel fort de quatre victoires dans trois monuments différents : le Tour des Flandres à deux reprises, Milan-Sanremo et la Reine des Classiques. Et il faut ajouter ses succès dans l’Amstel Gold Race (en 2019) et les Strade Bianche (2021). La question qui se pose désormais est de savoir s’il est en mesure de décrocher toute la panoplie des monuments en levant les bras, un jour, à Liège-Bastogne-Liège et au Tour de Lombardie. Ces deux courses conviennent moins à son grand gabarit (1,84m pour 75 kg) mais il est tellement hors catégorie que l’on ne peut rien exclure. Ce, d’autant plus qu’il a fait très bonne figure lors de sa seule participation à la Doyenne (6e en 2020) et à la classique des feuilles mortes (10e en 2020).

Et maintenant : le Tour et le Mondial

Avant de se concentrer sur les deux monuments qui manquent à son tableau de chasse, MVDP précise vouloir épaissir sa carte de visite sur le Tour de France. “C’est mon grand objectif de l’été. Je veux y jouer un rôle”, martèle-t-il. Il est vrai que ce glouton ne compte qu’une victoire d’étape sur la Grande Boucle. C’était en 2021 à Mûr de Bretagne où il avait endossé le maillot jaune qu’il avait quand même gardé six jours. Autre cible de sa deuxième partie de saison : le Mondial de Glasgow. Il rêve du maillot arc-en-ciel qu’il porte déjà dans les labourés.

S’il atteint son but irisé en août prochain, on pourra prédire qu’il lui sera difficile de connaître une année encore plus prolifique dans le futur.