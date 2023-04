Le sprint des sœurs Fidanza à Mouscron

La troisième édition de la Ronde de Mouscron, épreuve pro de catégorie 1 pour les dames, s’est terminée dans des conditions météo difficiles, avec l’apparition de la pluie et d’un vent soutenu. Le temps et le rythme saccadé avec de nombreuses offensives ont écrémé le peloton, qui s’est présenté réduit dans la dernière ligne droite. Malgré le travail des Uno-X pour la Finlandaise Anniina Ahtosalo, c’est l’Italienne Martina Fidanza qui s’est imposée avec une large avance. Sa joie a résonné comme un coup de tonnerre dans les rues de Mouscron, avant qu’elle ne tombe dans les bras de sa sœur Arianna, sa coéquipière chez Ceratizit-Wnt Pro Cycling, qui l’avait parfaitement emmenée au sprint. “Cela a été une course difficile avec la météo, raconte cette Italienne de 23 ans. Mon équipe a fait un super boulot pour me mener vers la victoire.”