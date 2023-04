Cette fois, le Liégeois a fait bien mieux. Il est parvenu à sortir dans le groupe de contre dans la Tranchée d’Aremberg avec Filippo Ganna, Jasper Philipsen, Gianni Versmeersch et Max Walscheid pour revenir sur la tête de course et le groupe des favoris, celui des stars, celui du futur vainqueur Mathieu van der Poel ou Wout van Aert.

”Mais j’ai craqué à Mons-en-Pévèle suite aux attaques de Mathieu van der Poel”, explique-t-il, tout en cherchant à reprendre son souffle, quelques minutes après avoir terminé neuvième de l’Enfer du Nord. “Mais j’ai continué à me battre. Je savais que je luttais pour le Top 10. C’était un rêve de finir ce monument dans les dix premiers. Je me suis retrouvé avec Max Walscheid et nous avons parfaitement collaboré. Nous étions cuits tous les deux, mais nous avons fait le forcing pour éviter le retour du groupe de Laporte, qui était revenu à vingt secondes de nous à quinze kilomètres de l’arrivée.”

Une fois son vélo déposé sur l’herbe du vélodrome roubaisien, il a cherché où se trouvait son compagnon d’aventure, avant de foncer vers le coureur allemand et de lui tomber dans les bras, dans une chaleureuse accolade de guerriers. “Finir neuvième, ici, c’est un rêve, et un beau cadeau pour mon équipe Intermarché-Circus-Wanty après toute la poisse que nous avons eue sur cette période de classiques.”