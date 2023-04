À la sortie du Carrefour de l'Arbre à 16 kilomètres de l'arrivée, Wout van Aert lance une attaque suivie par van der Poel. Alors que le duel tant attendu entre les deux champions semble prendre forme, le Belge subit une crevaison et n'est plus capable de suivre le Néerlandais ! Celui-ci en profite et s'envole alors en solitaire.

Dépanné, van Aert a pu repartir rapidement, mais avec un retard de 30 secondes sur Mathieu van der Poel qu'il ne pouvait pas rattraper.

+ Mathieu van der Poel remporte Paris-Roubaix, Jasper Philipsen deuxième et Wout van Aert troisième