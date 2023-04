Wout van Aert après Paris-Roubaix : “Je suis passé du rêve au cauchemar”

”Aurais-je gagné sans ça ? demanda-t-il après coup. Je n’en sais rien. Je n’aime pas les spéculations. Vu la malchance que j’ai eue, je suis heureux de finir sur le podium. Après, bien sûr, c’est frustrant parce que j’étais dans une meilleure forme qu’au Tour des Flandres. Même après avoir crevé, je n’ai pas lâché parce que Mathieu n’était pas non plus à l’abri d’un ennui.”

"Une fois que Mathieu a fait un trou de vingt secondes, il est impossible de le rejoindre."

Le Campinois semblait, en tout cas, voler sur les pavés du Nord. “Je ne sais pas si j’étais plus fort que Mathieu mais il ne m’a jamais poussé à la limite. Ses attaques ne m’ont pas surpris. Mathieu, on le connaît, on sait qu’il est très fort techniquement, et qu’il prendra tous les risques dans les virages. Mais j’étais bien, je le suivais.”

Du moins, jusqu’à ce qu’il crève. “Je suis passé du rêve au cauchemar. Une fois que Mathieu a fait un trou de vingt secondes, il est impossible de le rejoindre sur une telle course.” Quatrième du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, Wout van Aert ne gardera pas un souvenir impérissable de la semaine la plus importante de son printemps.