Paris-Roubaix : qui sont les autres prétendants à la victoire ?

L’équipe britannique mise tout sur Filippo Ganna. Il ne cache pas son désamour pour les pavés, même s’il s’est adjugé la version U23 en 2016. "Mon secteur préféré est le dernier, qui a un pavé normal, explique l’Italien (1,93m pour 86 kg). Les autres, c’est le pire du pire. Je ne sais pas pourquoi tous les coureurs veulent faire Paris-Roubaix parce qu’on ne peut pas dire que c’est une course sympa. C’est tellement douloureux, tellement dur pour ton corps. Roubaix, c’est comme avoir un pistolet sur la tempe, comme la roulette russe. À chaque fois, tu appuies sur la détente et tu espères que la balle ne sortira pas.”

Reste que le Transalpin, 2e de Milan-Sanremo, s’est préparé spécifiquement pour avoir toutes les chances de briller dans l’Enfer du Nord. “J’ai de super équipiers qui peuvent m’aider. Ils me font confiance et, à Sanremo, j’ai montré que ce n’était pas pour rien. Je vais me battre chaque mètre pour essayer de gagner.”

Se battre et continuer à y croire, c’est l’état d’esprit du Wolfpack de Kasper Asgreen et Yves Lampaert, ses deux atouts majeurs. “Ce n’est pas forcément le meilleur qui gagne et, ici, notre équipe donne toujours un petit plus”, pense Patrick Lefevere. Qui se méfiera aussi du duo de Trek-Segafredo Stuyven-Pedersen, capable de dynamiter la course de loin. “Je préfère mourir en essayant plutôt qu’en suivant”, clame d’ailleurs le Danois. C’est ce que se disent aussi les Lotto-Dstny Brent Van Moer, Arnaud De Lie et Florian Vermeersch. Tout ce petit monde aura à l’œil les Bahrain-Victorious de Mohoric et Wright, ainsi que Stefan Küng. On est aussi curieux de voir comment vont se comporter les Intermarché-Circus-Wanty meurtris par les absences de Girmay et van der Hoorn.