Mathieu van der Poel remporte Paris-Roubaix, Jasper Philipsen deuxième et Wout van Aert troisième

Malchance pour Wout van Aert

Dans le secteur d'Haveluy, juste avant la Trouée d'Arenberg, Wout van Aert prenait les commandes et faisait exploser la course avec van der Poel, Laporte, Degenkolb et Küng. Pedersen, Philipsen, Rex et Ganna mettaient plusieurs kilomètres avant de faire la jonction alors que Laporte était écarté sur une crevaison dans Arenberg.

À la sortie du Carrefour de l'Arbre à 16 kilomètres de l'arrivée, Wout van Aert lance une attaque suivie par van der Poel. Alors que le duel tant attendu entre les deux champions semble prendre forme, le Belge subit une crevaison et n'est plus capable de suivre le Néerlandais dans les 200 derniers mètres du secteur ! Celui-ci en profite et s'envole alors en solitaire.

Van der Poel s'imposera tout seul au vélodrome pour sa première victoire à Paris-Roubaix. Au sprint, Jasper Philipsen prend le meilleur sur son compatriote Wout van Aert et termine second. Deux Belges sur le podium et doublé pour Alpecin-Deceuninck pour les premières places.

Top 10 de la 120e édition de Paris-Roubaix. ©L'Avenir

Le bilan de Mathieu van der Poel sur les monuments cette saison: vainqueur de Milan-Sanremo, second du Tour des Flandres et vainqueur de Paris-Roubaix.

Avec 46,84km/h de moyenne à l'arrivée, il s'agissait de l'édition de Paris-Roubaix la plus rapide de l'histoire.

