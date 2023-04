Paris-Roubaix: un groupe de favoris se dégage sous l'impulsion de van Aert (DIRECT)

Il aura fallu plus de 85 kilomètres pour que la bonne échappée se forme, composée de quatre hommes: Koch, Gee, Hollmann et Bax. Dans la foulée, les premiers secteurs pavés étaient le théâtre des premières chutes et crevaisons, avec une Soudal Quick-Step particulièrement malchanceuse puisque Asgreen, Senechal, Ballerini et Van Lerberghe perdaient des plumes dans les premiers secteurs pavés.