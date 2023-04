Greg Van Avermaet a-t-il roulé Paris-Roubaix pour la dernière fois ? “Après l’Amstel, je prendrai le temps de réfléchir”

guillement "Je ne suis pas un gars qui va décider de mon avenir comme ça après une course."

”Il y a quelques années, je gagnais ici. Plus les années avancent plus je me rends compte que c’est un exploit de remporter un monument, expliqua-t-il entouré de sa famille. Cela fait partie d’une des trois plus belles victoires de ma carrière. Maintenant, je vais me concentrer sur la Flèche brabançonne et l’Amstel Gold Race. Comme ça, j’ai encore deux courses pour faire un bon printemps. Ne plus pouvoir se mêler à la lutte pour la victoire est très difficile. Avant, je n’étais pas content avec une 6e place. Aujourd’hui, j’aurais signé des deux mains pour un tel résultat. Avec l’âge, ça deviendra de plus en plus dur.”

Reviendra-t-il encore une fois dans l’Enfer du Nord ? “Je ne suis pas un gars qui va décider de mon avenir comme ça après une course. Après l’Amstel, je prendrai un peu de vacances et le temps de réfléchir à ce que je ferai l’année prochaine.”