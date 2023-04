Johan, êtes-vous d’accord si l’on vous dit qu’Arnaud a un peu le même profil que vous ?

”Arnaud est beaucoup plus avancé que moi à son âge. J’ai gagné mes premières courses dans ma 3e année pro.”

Johan, vous avez gagné le maillot vert au Tour de France. Arnaud pourra-t-il nourrir cet objectif, un jour ?

”On va un peu vite en besogne. On parle des classiques, du maillot vert. Doucement ! Bon, c’est vrai qu’il passe bien les bosses et qu’il peut prendre des points un peu partout mais le maillot vert, il n’est pas facile à gagner.”

Arnaud, pensez-vous parfois à ce maillot vert ?

”Oui. Petit, j’aimais bien ce maillot. J’ai vu Sagan faire sa razzia. J’aimais la manière dont il allait le chercher. C’était très impressionnant. Il gagnait des étapes mais s’échappait en montagne pour prendre des points. De là à dire que je ne viserai que le maillot vert au Tour de France, je ne pense pas. Je me vois plutôt essayer de gagner des étapes. Et s’il y a l’opportunité de remporter en plus le maillot vert, pourquoi pas ?”

Arnaud, en parlant de maillot, celui de champion du monde est-il celui dont vous rêvez ?

”C’est le plus beau, le plus prestigieux. Tu portes un maillot différent pendant un an et durant toute ta carrière, tu gardes l’arc-en-ciel sur tes bras.”

Vous attire-t-il plus que le titre olympique ?

”Oui. Parce que tu gardes cinq lignes sur le bras tout au long de ta carrière. Les gars qui ont été champions du monde ont un truc en plus que les autres. Ça donne envie.”

Johan, ce maillot arc-en-ciel est-il dans un cadre chez vous ?

”Oui, la médaille et le maillot sont chez moi. Moi, je regrette de ne pas avoir pu m’illustrer aux Jeux olympiques. C’est tellement prestigieux. Quand tu arrêtes le cyclisme, tu restes champion olympique. Une médaille d’or aux Jeux, ça te donne un tout autre statut. Regardez Greg Van Avermaet ! Combien de monument a-t-il gagné ? Un seul. Mais il a été champion olympique et on lui en parle encore aujourd’hui.”

Johan, de quoi vous parle-t-on le plus ? De votre titre de champion du monde, de vos trois victoires au Ronde ou de vos trois succès dans l’Enfer du Nord ?

”On ne me parle pas plus de l’un que de l’autre. En revanche, je me souviens de la sensation grisante d’épingler ton dossard sur ton maillot arc-en-ciel. Tu te sens différent, tu sens qu’il y a plus de respect et que tu dois moins frotter pour te faire ta place dans le peloton.”

Arnaud, vous venez d’entendre les principales lignes du palmarès de Johan Museeuw. On imagine que ça vous inspire.

”Évidemment. Moi, si je peux déjà gagner une fois les trois (NdlR : Mondial, Ronde, Roubaix), ce serait fabuleux.”

Johan, auriez-vous aimé avoir 21 ans, comme Arnaud, aujourd’hui ?

”Oui. Même si c’est plus difficile pour eux que pour nous. Dès le début, ils doivent faire des stages et être vigilants pour tout. Ils doivent être intransigeants au niveau de la nourriture. Nous, on nous disait juste : “ne mange pas beaucoup de pain”. C’est quoi pas beaucoup ?”

Arnaud, ce serait quoi un Paris-Roubaix réussi dimanche ?

”Savoir que j’ai été un acteur de la course, me dire que j’ai été au combat avec les meilleurs.”

Johan, pour vous, quel objectif Arnaud doit avoir dimanche ?

”Il doit rouler sans stress. Profiter. Et apprendre.”