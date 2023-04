Même s’il avouait jeudi se ressentir toujours, au genou et aux côtes, de sa chute subie quelques jours plus tôt sur les routes des Flandres, Wout van Aert sait que la Reine des classiques devrait lui convenir plus que le Ronde et cela pour plusieurs raisons.

1. Parce qu’il n’y aura ni Pogacar ni le Vieux Quaremont

Bonne nouvelle pour le Campinois, et tous les autres concurrents, Tadej Pogacar sera absent ce dimanche. Le Slovène, qui a fait exploser Milan-Sanremo puis le Tour des Flandres, ne viendra sur Paris-Roubaix que dans un futur plus lointain. Son absence change la donne.

De même, contrairement à celui du Tour des Flandres, le tracé de Paris-Roubaix ne comprend aucune côte. On l’a vu sur les dernières épreuves, van Aert y a parfois été mis en difficulté. Sur le haut du Poggio à Sanremo, au G.P. E3 sur le Vieux Quaremont, devenu sa bête noire, ou dans le Kruisberg, lorsque Mathieu van der Poel a lancé la finale du Ronde. Son poids supérieur à celui de ses rivaux reste un léger handicap.

2. Parce que le parcours est fait pour lui

”Paris-Roubaix est sans doute la classique qui convient le mieux à mon profil”, dit Wout van Aert. “J’aime rouler sur les pavés où je peux utiliser ma technique de cyclo-cross.”

Un peu moins explosif en bosse que Mathieu van der Poel, Wout van Aert profitera sur les secteurs pavés (54,5 kilomètres au total) de sa puissance, de ses qualités de rouleur et de ses aptitudes de pilote. Seul sans doute MvdP lui est légèrement supérieur dans ce domaine.

Comme pour son rival néerlandais, son passé de cyclo-crossman est un avantage, notamment dans les virages, surtout dans une édition où, même s’il fera sec dimanche, de nombreux passages devraient rester boueux et glissants.

“Il y a un grand favori et c’est Wout van Aert”, disait, dès dimanche, Adrie van der Poel, pour mettre la pression sur le rival de son fils, mais aussi non sans raison. “Roubaix lui convient bien plus, car il n’y a pas de côtes et on ne le lâchera pas facilement sur les pavés.”

3. Parce qu’il a un mental de fer

Ceux qui pensent que l’Anversois sera marqué par la déception du Ronde se trompent.

”La semaine prochaine, il y a une autre course, je ne vais pas me mettre à pleurer dans un coin”, annonçait-il dès la fin du Tour des Flandres.

Le coureur de Jumbo-Visma peut faire la part des choses et rebondir comme personne après une défaite. Il tourne la page et puise même de l’énergie dans ces contre-temps physiques ou sportifs pour aborder son objectif suivant, en l’occurrence Paris-Roubaix.

4. Parce qu’il a une équipe très forte

Même si Tiesj Benoot, qui n’a plus couru la Reine des classiques depuis quatre ans (3 participations et une 100e place comme meilleur résultat) sera absent comme prévu, Wout van Aert sera entouré par une équipe très forte avec comme autres fers de lance Christophe Laporte, Nathan Van Hooydonck et le retour après chute et maladie de Dylan van Baarle, vainqueur sortant.

“Pour gagner cette course, vous avez besoin d’une équipe forte”, disait van Aert en décembre. “Avec Dylan, nous sommes plus costauds.”

Si la malchance épargne les coureurs de la formation néerlandaise, la loi du nombre peut jouer en leur faveur, et donc dans celle de leur leader belge, dans la finale afin qu’ils appliquent avec succès la devise de Jumbo-Visma : “Gagner ensemble”. Laquelle peut cette fois se transformer en “Tous pour un”…

5. Parce qu’il a un possible atout en réserve

Le 21 décembre, à la veille de la présentation de son équipe à Amsterdam, van Aert reconnaissait déjà les pavés nordistes avec Dylan van Baarle, Edoardo Affini et Timo Roosen pour y faire des essais de matériels. Une reconnaissance répétée ce jeudi. On y a notamment testé le nouveau système de gonflage (et dégonflage) des pneus sans descendre de vélo qui pourrait se révéler un avantage indéniable. Même s’il ne l’a pas utilisé jeudi, lors de sa reconnaissance, van Aert le connaît et l’a déjà utilisé. Il pourrait le faire ce dimanche dès l’entrée sur les pavés de l’Enfer du Nord ou plus loin.

”C’est un vrai avantage de pouvoir rouler avec des pressions différentes sur les pavés et sur l’asphalte”, a expliqué Grischa Niermann, l’un des directeurs sportifs de Jumbo.